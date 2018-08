Stiri pe aceeasi tema

- Luptatori anticomuniști, reinhumați la Alba Iulia Foto: Andreea Bogdan. Ramasitele e trupești a zece partizani anticomuniști ucisi în timpul unor confruntari armate purtate în anul 1949 cu autoritatile statului comunist pe teritoriul localitatilor Bistra, Mesentea si Cricau, au fost reînhumate…

- București, 22 august 2018. In ziua de 23 august, in municipiul Alba Iulia va avea loc ceremonia de reinhumare a zece partizani anticomuniști, cazuți in timpul unor confruntari armate purtate in anul 1949 cu autoritațile statului comunist pe teritoriul localitaților Bistra, Mesentea și Cricau din județul…

- Joi, 23 august, ramasitele pamantesti a 10 partizani anticomunisti, descoperite in ultimii ani pe teritoriul judetului Alba, vor fi reinhumate la Alba Iulia. Partizanii au fost ucisi in timpul unor confruntari armate purtate in anul 1949 cu autoritatile statului comunist pe teritoriul localitatilor…

- Joi, 23 august, ramașițele trupești a zece partizani anticomuniști ucisi in timpul unor confruntari armate purtate in anul 1949 cu autoritatile statului comunist pe teritoriul localitatilor Bistra, Mesentea si Cricau, vor fi reinhumate la Alba Iulia.Trupurile victimelor au fost descoperite in perioada…

- In ziua de 23 august, in municipiul Alba Iulia va avea loc ceremonia de reinhumare a zece partizani anticomuniști, cazuți in timpul unor confruntari armate purtate in anul 1949 cu autoritațile statului comunist pe teritoriul localitaților Bistra, Mesentea și Cricau din județul Alba. Gropile comune in…

- Ramasitele pamantesti a 10 partizani anticomunisti, descoperite in ultimii ani pe teritoriul judetului Alba, vor fi reinhumate miercuri, 23 august, in municipiul Alba Iulia. Partizanii au fost ucisi in timpul unor confruntari armate purtate in anul 1949 cu autoritatile statului comunist pe teritoriul…

- Ramasitele pamantesti a 10 partizani anticomunisti, descoperite in ultimii ani pe teritoriul judetului Alba, vor fi reinhumate joi, 23 august, in municipiul Alba Iulia. Partizanii au fost ucisi in timpul unor confruntari armate purtate in anul 1949 cu autoritatile statului comunist pe teritoriul localitatilor…

- Continua scandalul in cazul uciderii porcilor din focarele de pesta porcina. Dupa ce mulți localnici au refuzat sa predea animalelele, iar mulți le-au taiat inainte ca autoritațile sa ajunga in gospodariile lor, apar primele acuzații cu privire la modul in care sunt ingropate