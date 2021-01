Reîncepe spectacolul la fileu în Bănie Echipa masculina de volei SCMU Craiova a incheiat vacanța, iar acum se pregatește de debutul in noul an. Baieții lui Danuț Pascu vor avea un meci teoretic ușor in primul joc oficial de la reluare, cu Brașovul, formație nou-promovata. Partida este programata sambata, de la ora 18.00 și se va disputa in Sala Polivalenta, din Banie. Cele doua formații s-au mai intalnit in acest sezon, in meciul tur, disputat sub „Tampa“. Atunci, oltenii s-au impus clar cu scorul de 3-0. Anul 2021 o gasește pe SCMU Craiova pe poziția a treia in clasament, cu 23 de puncte, la doua lungimi de Steaua și patru de Arcada… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

