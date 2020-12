Armata rusa a semnalat sambata o incalcare o armistitiului care a pus capat in noiembrie luptelor dintre Azerbaidjan si Armenia din regiunea separatista Nagorno-Karabah, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

"Un caz de incalcare a armistitiului a fost semnalat la 11 decembrie (vineri) in districtul Hadrut", a precizat Ministerul rus al Apararii, care a desfasurat forte de mentinere a pacii la fata locului, conform unui comunicat publicat sambata.

Declaratiile survin in contextul in care armata armeana a raportat "atacuri" ale Azerbaidjanului in directia a doua sate ramase sub controlul…