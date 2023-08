Reîncepe producția de zahăr la Luduș? Românesc sau ucrainean, marea întrebare Oficialii romani susțin ca va fi reluata producția de zahar la Luduș, in octombrie, cel mai probabil, ceea ce ar fi un semn bun pentru producatorii romani de sfecla de zahar. Sunt, insa, o serie de aspecte, care pun sub semnul intrebarii acest anunț. In primul rand, a fost contractata decat recolta de pe 3.400 ha de sfecla de zahar, adica doar jumatate decat ar avea nevoie fabrica din Luduș. Așa ca mai mult ca sigur se va recurge la importuri de zahar, cel mai probabil din Ucraina, mai ales ca au fost reluate exporturile catre Romania. Pe scurt, este foarte probabil sa avem zahar de Luduș, ambalat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

