Reîncepe Liga Națională de Rugby. SCM Timișoara debutează acasă, contra lui Dinamo Liga Naționala de Rugby se reia in aceasta saptamana, cu meciurile din play-off. SCM USAMVB Timișoara, care a incheiat prima parte a sezonului pe primul loc din Grupa A, va juca prima partida din play-off acasa, pe stadionul „Gheorghe Rașcanu” din Ronaț, sambata, de la ora 11:00, impotriva celor de la Dinamo București. De altfel, […] Articolul Reincepe Liga Naționala de Rugby. SCM Timișoara debuteaza acasa, contra lui Dinamo a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

