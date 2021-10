Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Florin Cițu a anunțat, dupa eșecul Guvernului Cioloș in Parlament, ca iși „asuma deschiderea discuțiilor” cu toate partidele partidele parlamentare, cu excepția AUR, pentru a crea rapid o majoritate parlamentara. El susține, pe Facebook, Cițu ca ”soluția este un nou guvern format in…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a transmis miercuri, dupa ce premierul desemnat Dacian Cioloș a picat votul de investitura din Parlament, ca „soluția este un nou guvern format in jurul Partidului Național Liberal”, iar formațiunea sa este deschisa sa discute formarea noului guvern cu toate partidele…

- Dupa ce Guvernul Ciolos nu a trecut de votul Parlamentului, Florin Citu invita partidele, cu exceptia AUR, la negocieri pentru formarea unei majoritati. Premierul interimar sustine ca Romania are nevoie urgenta de un guvern cu puteri depline si invoca situatia sanitara.

- Premierul demis Florin Cițu a transmis, miercuri, dupa ce Guvernul Cioloș a picat in Parlament, ca PNL este deschis la discuții cu partidele politice, cu excepția AUR, pentru formarea rapida a unei majoritați și a unui Guvern. “Votul de azi al Parlamentului a aratat ca majoritatea parlamentara care…

- Premierul demis Florin Citu a anuntat ca vrea "deschiderea discutiilor" cu toate partidele partidele parlamentare, cu exceptia AUR, pentru a crea rapid o majoritate parlamentara. Intr-o postare pe Facebook, Citu spune ca "solutia este un nou guvern format in jurul Partidului National Liberal". Citu…

- Președintele PNL Florin Cițu a scris, miercuri, un mesaj pe Facebook, imediat dupa respingerea Guvernului Cițu in Parlament, in care spune ca „Romania are nevoie urgenta de un guvern” și ca acesta poate fi format „in jurul Partidului Național Liberal”.

- PNL ar putea NEGOCIA cu PSD pentru majoritate, daca Cioloș nu va reuși: „Negocieri cu toate partidele, cu excepția AUR” PNL ar putea NEGOCIA cu PSD pentru majoritate, daca Cioloș nu va reuși: „Negocieri cu toate partidele, cu excepția AUR” Premierul interimar Florin Cițu a declarat vineri ca „USR e…

- Premierul desemnat, Dacian Cioloș, a ajuns miercuri, la ora 17.00, la sediul PNL, pentru discuții cu Florin Cițu și Kelemen Hunor, in vederea unei susțineri pentru investirea Guvernului Cioloș 2. „Ne aflam intr-un moment excepțional, care are nevoie de masuri excepționale. Nu am venit sa aflu ce pot…