- Starea disidentului rus Aleksei Navalnii s-a imbunatati si mai mult si "poate sa coboare din pat pentru perioade scurte de timp", a anuntat luni spitalul din Berlin unde acesta este internat, relateaza dpa. "Pacientul a fost scos cu succes de pe ventilatie mecanica", se mentioneaza intr-un comunicat…

- Ministerul de Externe rus a anuntat marti ca l-a convocat pe ambasadorul Germaniei la Moscova in legatura cu declaratiile facute de autoritatile de la Berlin cu privire la starea politicianului de opozitie rus Aleksei Navalnii, potrivit Reuters. Navalnii, 44 de ani, un proeminent critic…

- Starea de sanatate a principalului opozant rus Aleksei Navalnii inregistreaza ''unele ameliorari'', a anuntat vineri spitalul din Berlin unde acesta este tratat de cand a fost victima unei posibile otraviri in Rusia, potrivit autoritatilor germane, relateaza AFP.''Au existat unele ameliorari…

- Opozantul Kremlinului, Aleksei Navalnîi, care ramâne într-o coma indusa medical dupa ceea ce aliații sai suspecteaza a fi o otravire, nu se mai confrunta cu nicio amenințare grava la viața sa, iar starea sa de sanatate se îmbunatațește, a spus vineri purtatoarea sa de cuvânt,…

- Aleksei Navalnii se afla in continuare in coma indusa, insa starea sa este stabila. Mai mult, medicii susțin ca „este o oarecare imbunatațire in privința simptomelor cauzate de inhibarea colinesterazei”, informeaza intr-un comunicat Clinica „Charite” din Berlin , unde se afla internat acum opozantul…

- Avionul cu Alexei Navalnii la bord a aterizat in siguranța la Berlin. Potrivit presei germane, starea de sanatate a opozantului rus e stabila.In fața clinicii Charite, unde va fi internat Alexei Navalnii, s-au adunat jurnaliștii locali și internaționali.

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii s-a stabilizat, iar acesta poate fi transportat, a declarat directorul adjunct al spitalului din Omsk, Anatoli Kalinicenko. "Am decis sa nu ne opunem transferului sau catre un alt spital, cel care va fi desemnat de apropiatii sai", a afirmat Kalinicenko,…

- Alexander Murakhovsky, medicul-sef al spitalului Omsk unde este internat oponentul presedintelui Putin, a declarat ca au fost gasite urme de substante chimice industriale pe hainele si degetele lui Navalnii. Leonid Volkov, un apropiat al lui Navalnii, spune ca familia lui nu a primit nicio…