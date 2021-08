Reîncep spectacolele la Teatrul „Luceafărul“. Duminica aceasta va fi „Scufiţa roşie“ Teatrul „Luceafarul" revine din vacanta cu o serie de spectacole duminicale. Astfel, incepand cu data de 8 august, echipa teatrala pregateste o serie de reprezentatii destinate publicului tanar de orice varsta. Pe data de 8 august, de la ora 11.00, in Sala Mica, iesenii care si-au cumparat deja bilete vor putea urmari spectacolul „Scufita rosie", reprezentatia fiind deja sold-out. De aceea, in aceeasi zi, de la ora 18.00, reprezentantii institutiei anunta inca o reprezentatie, biletele putand fi achizitionate in avans si de pe platforma bilet.ro. „Dupa o binemeritata perioada de reincarcare a… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

