Mai multi manifestanti #Rezist s-au strans sambata seara in Piata Victoriei pentru a protesta fata de aducerea PSD-ului la guvernare. Protestatarii l-au asemanat pe Florin Citu cu Liviu Dragnea. Protestatarii i-au catalogat pe liberali drept „tradatori” si au condamnat formarea noului USL. Numarul lor este redus, deocamdata. Printre manifestanti s-a aflat si maratonistul Andrei Rosu, unul dintre cei mai activi protestatari din februarie 2017, cand Guvernul Grindeanu a emis OUG 13. Rosu, in Piata Victoriei in 2017 Rosu, in Piata Victoriei in 2021 „PSD si PNL impart ciolanelul, ‘tu iei atat, eu…