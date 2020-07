Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministru Republicii Moldova, Ion Chicu anunța ca Guvernul va aproba miercuri hotarirea de incepere a negocierilor cu Federația Rusa in privința creditului. „Miercuri vom aproba hotarirea de Guvern care oficial lanseaza aceste negocieri și speram ca intr-o perspectiva nu prea indelungata sa semnam…

- CHIȘINAU, 20 iul – Sputnik. Guvernul a aprobat o hotarare privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acorduluidintre Ministerul Sanatatii din Moldova si Ministerul Sanatatii al Federației Ruse. © Sputnik / Александр СуруAlaturi de prieteni: Rusia a transmis 400 de mii de teste…

- CHIȘINAU, 9 iul – Sputnik. Fie ca a fost ștearsa, sau e vorba de o eroare tehnica, dar pagina oficiala a prim-ministrului Republicii Moldova nu mai exista din aceasta dimineața. Lucru confirmat pentru Sputnik Moldova și de consultantul serviciului de presa al Guvernului, Aura Revencu. Aceasta insa…

- Negocierile unui nou program cu FMI au fost initiate astazi, 7 iulie, de prim-ministrul Ion Chicu, care a avut o intalnire cu echipa de experti ai Fondului Monetar International (FMI), condusa de Ruben Atoyan, transmite IPN cu referire la un comunicat de presa al Guvernului.

- Deputații PAS-PPDA-PRO Moldova-ȘOR blocheaza asistența macro-financiara de 100 mln. euro din partea UE. Despre aceasta a scris premierul Ion Chicu pe Facebook. “Guvernul a agreat condiționalitațile Uniunii Europene pentru obținerea AMF de 100 mln. EURO. Acești bani vor fi foarte utili pentru susținerea…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, propune sa-i fie retrasa cetatenia romana prim-ministrului Republicii Moldova, Ion Chicu, pentru atacul pe care si l-a permis premierul la adresa eurodeputatului roman Siegfried Muresan.

- Prim-ministrul Ion Chicu acuza opoziția ca bugetul Republicii Moldova ar putea intra in minus, daca Curtea Constituționala va anula creditul oferit de Federația Rusa. Declarațiile au fost facute in aceasta dimineața in cadrul unui briefing de presa.