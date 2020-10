Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca pana la sfarsitul anului vor incepe lucrarile pentru toate cele trei tronsoane de 52 de kilometri ale autostrazii de centura a Bucurestiului, inelul de sud. Bode a mai precizat ca, in aceasta saptamana, Comisia Europeana…

- Ministrul a declarat in cadrul ședinței de Guvern, ca pe tronsonul 2 al Centurii Capitalei s-a semnat, miercuri, autorizația de construire, iar joi va fi emis ordinul de incepere pentru diferența de 14,6 km. Citește și: Lucian Bode, cap de lista din partea PNL Salaj la Camera Deputatilor.…

- Inelul de Centura al Capitalei se afla in diferite stadii de proiectare si executie, iar noi ne-am propus ca, pana in anul 2023, sa finalizam lucrarea, a declarat, duminica, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Inelul de Centura al Capitalei are 102 km, cu cele…

- Lucrarile pe lotul 2 al Autostrazii de centura București-Sud, contractate cu constructorul turc Alsim Alarko, au avansat spectaculos in mai puțin de o luna pe aproape 2 din totalul de 16,3 kilometri. Ordinul de incepere pentru execuția lucrarilor a fost emis in data de 18.08.2020, și practic in trei…

- Pentru președintele inca in funcție al Consiliului Județean Giurgiu, Marian Mina – „Scheletu”, finul baronului Niculae Badalau, și totodata candidatul PSD pentru aceasta funcție, ziua de luni, 28 septembrie 2020, va fi cea mai neagra zi din viața sa. De cateva zile, Marian Mina s-a resemnat, fiind conștient…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca magistrala de metrou M5 Drumul Taberei-Eroilor va fi data circulației incepand de marți, 15 septembrie. “Suntem pregatiți sa dam in trafic cu calatori Magistrala de metroul M5 Drumul Taberei – Eroilor in cursul zilei de maine, 15 septembrie.…

- De la Lucian Bode sunt asteptate mai multe raspunsuri legate in primul rand de infrastructura ieseana si regionala, de la Soseaua de Centura la Autostrada A8, ambele proiecte aflate in stagnare cronica. Ministrul, parca presimtind intrebarile de la Iasi, va fi insotit de secretari de stat, de reprezentantii…