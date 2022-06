Reîncarcă online car​​​​​​​tela telefonică! Incarcarea cartelei este o adevarata necesitate și trebuie sa știi ca acum o poți face online. In doar cateva minute poți beneficia de creditul de care ai nevoie, fara sa mai fie necesar sa aștepți pentru inceperea programului de lucru a punctelor de rein Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

- Dezideriu Probabil ca nu trebuie sa mai adaug eu cuvinte care sa descrie starile și intensitațile pe care le traiți in perioada asta, așa ca nu o sa fac vreo introducere epica, o sa ma rezum la un sfat prietenesc care valoreaza cat o viața de om: respirați! Luna Plina in Scorpion coincide și cu […]…

- Sweden will send diplomats to Turkey to try to overcome Ankara’s objections in its plan to join NATO, said Defence Minister Peter Hultqvist, with a formal decision to hand in an application expected on Monday, according to Reuters. Sweden’s ruling Social Democrats dropped their 73-year opposition to…

- India a anuntat, sambata, ca interzice exporturile de grau, la numai cateva zile dupa ce preconiza un nivel record al livrarilor anul acesta. Masura luata din cauza caniculei, care a afectat recolta, ar putea duce la o scumpire a graului pe plan mondial, dupa ce piata interna a inregistrat deja cotatii…

- Domeniile de munca pot varia foarte mult, de la nișa de lucru, la tipul de lucru și multe alte caracteristici. Cert este ca multe dintre joburi sunt indispensabile și nu le acordam atat de mare importanța pana nu avem nevoie de ele. Serviciile medicale se enumera printre astfel de locuri de munca, indiferent…

- Originea jocurilor de noroc poate fi urmarita pana in secolul al XIV-lea in Japonia, iar primul cazinou a inceput sa funcționeze in Veneția, Italia, circa 1638. Cu toate acestea, cazinourile online au aparut abia in 1994, primul software funcțional de jocuri de noroc fiind Microgaming. Progresele tehnologice…

- Finlanda trebuie sa solicite aderarea la alianța militara NATO „fara intarziere”, au declarat, joi, președintele finlandez Sauli Niinisto și premierul Sanna Marin, o schimbare majora de politica declanșata de invazia Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. „Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a vorbit, duminica, la telefon, cu liderul rus Vladimir Putin. Convorbirea a durat o ora si 45 de minute, a anuntat Palatul Elysee, potrivit Le Figaro. “Apelul a fost initiativa lui Emmanuel Macron si a durat de la ora 12:00 pana la 13:45”, se arata intr-un mesaj…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a discutat, duminica, la telefon, cu Vladimir Putin si a cerut incetarea imediata a focului in Ucraina. “Presedintele Erdogan a subliniat importanta unui armistitiu, a deschiderii coridoarelor umanitare si a unor pasi urgenti pentru semnarea unui acord de pace”,…