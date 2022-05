Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai nou episod „Insula Iubirii”, difuzat aseara, la Antena 1 a demonstrat faptul ca strategiile se schimba tot mai evident si daca fetele, la inceput mai dezinvolte, se pun la adapost de tentatii si devin mai calculate. De partea cealalta sunt baietii, mai crispati in primele zile, care acum se…

- Cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat aseara, la Antena 1 a demonstrat faptul ca strategiile se schimba tot mai evident si daca fetele, la inceput mai dezinvolte, se pun la adapost de tentatii si devin mai calculate, baietii, mai crispati in primele zile, se relaxeaza si isi dau voie sa simta totul…

- Bogdan Ionescu e unul dintre cei zece barbați de la Insula Iubirii cu rol de ispita. In urma cu doua sezoane, el a fost chiar concurent al show-ului, acolo unde a venit alaturi de fosta sa soție, Hannelore. Acum rolurile s-au schimbat, iar el vrea sa fie cel care sa vada cum merg, de fapt, relațiile…

- Noul sezon din Insula Iubirii a pus pe toata lumea pe jar. Ediția din seara trecuta a fost incredibila. S-a lasat cu plans, emoții, griji, dar și cu un sarut neașteptat la petrecerea din vila fetelor. Fanii show-ului nu se așteptau deloc la intorsatura de situație privita cu mare mirare de ispitele…

- In episodul din seara asta, atmosfera s-a incins pe insula fetelor. A avut loc primul sarut al sezonului, iar toata lumea a ramas șocata. Concurentele devin din ce in ce mai indraznețe și dau frau liber dorințelor. Cine este concurenta care a cazut in ispita.

- Pasionala și determinata, Oana Monea a venit sa-și ia ce ii aparține. Inspita are tot ce și-ar putea dori o tanara de varsta ei și ramane de vazut daca se va intampla la fel și cu vreunul dintre concurenții Insula Iubirii sezonul 6.

- Noul sezon Insula Iubirii urmeaza sa-și deschida porțile, iar 10 ispite masculine sunt gata sa testeze toate concurentele show-ului. Printre aceștia se numara și Cristian Gorescu, un tanar de 28 de ani pasionat de sport.

- Dinu Popescu e una dintre cele 10 ispite masculine de la „Insula Iubirii”, sezonul 6 . Show-ul de la Antena 1 a fost filmat in Thailanda, iar Radu Valcan este prezentatorul și de data aceasta. Licentiat in psihologie, Dinu Popescu are 29 de ani și e scriitor. Barbatul obisnuieste sa studieze oamenii…