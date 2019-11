Regulile Uniunii Europene: Cand poti returna o comanda sau un produs cumparat online sau din magazinul fizic?

Stiri pe aceeasi tema

- A doua zi a conferintei Retail Arena: From emotions to experiences, organizata de wall-street.ro, a pus in dezbatere cele mai arzatoare teme pentru retailerii din online si offline, de la taxa pe livrarea cu plata ramburs, la automatizari, migrarea catre omnicanal si personalizarea ofertei de produse…

- Asociația Romana a Magazinelor Online (ARMO) avertizeaza clienții de folosirea frauduloasa a marcii de incredere “Partener Strategic” de catre magazinul roeshop.ro. ARMO precizeaza ca roeshop.ro nu este membru al Asociației și folosește atributele de identificare ARMO in mod ilegal, inducand, astfel,…

- Emag a fost sancționat contravențional de catre ANAF Serviciul Ajutor de Stat, Practici Neloiale și Prețuri Reglementate dupa ce a folosit, in perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, marca inregistrata CEL.ro pentru a face publicitate inselatoare si a-si promova magazinul online concurent prin intermediul…

- Casa de moda britanica Burberry Group Plc isi incurajeaza clientii sa dea o noua sansa vechilor produse prin revanzarea lor online, o miscare care ar putea sa genereze mai multi clienti in perioada sarbatorilor si sa creasca atractivitatea marcii in randul celor preocupati de impactul industriei…

- 'In urma investigatiilor tehnice efectuate de echipele Distrigaz Sud Retele, nu au fost depistate scurgeri de gaze pe reteaua de distributie din zona imobilului respectiv. Din informatiile preliminare, incidentul s-a produs pe instalatia de utilizare a gazelor naturale de a carei intretinere si exploatare…

- IKEA recheama un produs pentru bebeluși, din cauza pericolului de sufocare. Ce trebuie sa faca cei care l-au cumparat IKEA indeamna toți clienții care au cumparat baveta pentru bebeluși MATVRA, in culorile albastru și roșu sa nu o mai utilizeze și sa contacteze IKEA pentru remediere. “Siguranța…

- Clienții romani au posibilitatea sa comande online Tesla Model 3, Model S sau Model X incepand de la sfarșitul lunii august, atunci cand producatorul american a deschis oficial comenzile online și pentru piața din Romania. In prezent, Tesla nu are niciun fel de prezența fizica in Romania, insa acest…

- PressHUBmarket este un media shop online, ce va permite companiilor, instituțiilor publice și altor entitati interesate, sa achiziționeze direct servicii de publicitate in mass-media locala sau regionala in 26 de publicatii locale si regionale din tara, aflate in reteaua PressHub.