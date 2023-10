Stiri pe aceeasi tema

- Multa lume a observat ca, odata cu noul sezon, astroloaga Bianca Nițu a lipsit din matinalul ”Neatza cu Razvan și Dani”. La o saptamana dupa ce tot mai mulți telespectatori s-au interesat de soarta sa, prezentatoarea a hotarat sa lamureasca dispariția de pe micile ecrane, lasandu-i pe mulți muți de…

- In weekend-ul care tocmai a trecut, Gabriela și Dani Oțil și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, iar cei doi soți s-au bucurat de o nunta ca in povești. Recent, vedeta a postat o imagine pe care a surprins-o la marele eveniment din viața ei și a prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani. Iata…

- In weekend-ul care tocmai a trecut a fost o zi extrem de speciala și minunata pentru Gabriela și Dani Oțil și asta pentru ca cei doi soți și-au unir destinele in fața lui Dumnezeu. Acum, vedeta a facut primele declarații despre nunta. Iata ce a spus soția prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani…

- Dani Oțil a atras atenția cu cea mai recenta fotografie publicata pe Facebook. Nu este vorba despre o imagine de la nunta cu Gabriela Prisacariu, care a avut loc in weekend, e vorba despre un istantaneu de familie. De-a lungul anilor, Dani Oțil s-a afișat foarte rar alaturi de familia lui, de parinții…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit religios duminica, 30 iulie, iar evenimentul a fost unul extrem de emoționant. Imagini spectaculoase de la nunta prezentatorului de la Antena 1.Pe 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu. Ceremonia a fost…

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu nu mai formeaza un cuplu de cateva luni bune, iar fiecare și-a vazut de viața lui. Asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” a dat detalii despre viața ei amoroasa.Intr-un interviu pentru ego.ro, Ramona Olaru a precizat ca nu exista niciun barbat in viața ei acum. Vedeta…

- In ediția Neatza cu Razvan și Dani din data de 6 iulie 2023, Dani Oțil, alaturi de invitatul sau, Sorin Barbu, a intreținut rubrica speciala despre bani și business. Iata ce sfaturi utile a impartașit antreprenorul din domeniul HoReCa pentru cei care iși doresc sa dețina un restaurant in anul 2023!