Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru romanii care consuma bauturi alcoolice și fumeaza. O noua lege, mult mai dura, vine sa schimbe regulile in cazul tinerilor care intra in contact cu aceste vicii cu mult inainte de a deveni majori. Ce condiții se vor impune. Se schimba legea cei care care consuma alcool și fumeaza…

- Cardul de energie 2023: Cum pot sa verifice romanii cați bani au in cont Cardul de energie 2023: Cum pot sa verifice romanii cați bani au in cont Una dintre modificari care vizeaza voucherele pentru energie, se refera la modul in care se verifica soldul din contul beneficiarilor ajutorului de 1.400…

- Schimbari importante in cazul cardurilor de energie. Acestea se pot anula iar beneficiarii pierd dreptul la ajutor in cazul in care condițiile nu au fost indeplinite. Vestea buna este ca romanii nu trebuie sa returneze banii deja folosiți.

- Romanii cu venituri mici beneficiaza de cardul de energie, un ajutor de 1.400 de lei pentru plata facturilor, iar acum se fac unele schimbari la lege. Banii se primesc in doua transe, de cate 700 de lei fiecare, cu care se pot achita facturilor la energie, curente sau restante. Acum, conform unui proiect…

- Romanii vulnerabili au primit pana in prezent 2.110.134 de carduri de energie, iar numarul va crește pe masura ce se soluționeaza cele 6.089 anchete sociale, la care se adauga alte 51.924 declarații pe propria raspundere. Daca se descopera noi beneficiari eligibili, vor fi emise și distribuite și lor…

- Erori la peste 11.000 de plați incercate prin intermediul cardurilor de energie. Sunt romani care au vrut sa achite facturile de la alta adresa. Dar unii au mers chiar mai departe - au incercat sa-și plateasca ratele la creditul pentru casa sau sa-și cumpere piese de bicicleta.

- Incepe plata facturilor cu voucherele acordate de Guvern: Cum se plateste in zonele fara internet, cum se face online plata și ce pot plati romanii cu cardul de energie Incepe plata facturilor cu voucherele acordate de Guvern: Cum se plateste in zonele fara internet, cum se face online plata și ce pot…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani beneficiaza de carduri de energie care sunt distribuite de Poșta Romana, la o data diferita, in functie de judetul in care locuiesc. Cand expira voucherul și care e data limita pana la care oamenii pot folosi ajutorul primit de la stat.