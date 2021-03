De asemenea, va fi modificata și ora pana la care pot funcționa restaurantele. Și acestea vor putea funcționa doar pana la ora 23:00 Intrebat, luni, daca Guvernul ia in calcul restricții mai dure, Cițu a raspuns: „Vom analiza situația, vom vedea evoluția și, in funcție de evoluția situației, vom veni cu masuri. In acest moment sunt masurile pe care le avem, pe acestea le implementam”, noteaza Digi24.ro Autoritațile au decis in noiembrie introducerea unor restricții pe timp de noapte. Astfel, dupa ora 23.00 este permisa ieșirea din casa doar cu declarație pe propria raspundere. Printre masurile…