Stiri pe aceeasi tema

- Regulile de organizare a slujbelor in interiorul bisericii au fost publicate in Monitorul Oficial. Potrivit acestora, lingurita de impartasanie trebuie dezinfectata dupa fiecare utilizare. Ordinul comun al...

- Regulile in baza carora se desfasoara, in perioada starii de alerta, activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor cu caracter privat, sunt prevazute intr-un ordin emis de Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne. Restrictiile impuse se refera insa numai la activitațile religioase…

- BOR precizeaza, dupa ordinul legat de masurile sanitare la slujbe, ca folosirea linguritei la impartasire „nu a fost in trecut si nici in ultimele doua luni de pandemie sursa de contaminare pentru vreun credincios ortodo

- Obiectele de cult care intra in contact cu credinciosii vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare, obiectele cel mai frecvent atinse vor fi dezinfectate o data la 4 ore, iar activitatile religioase in interiorul lacasului de cult si in locatiile unde se organizeaza slujbe cu caracter privat se desfasoara…

- Ordinul pentru aprobarea regulilor privind accesul in lacasele de cult, distanta minima de siguranta si masuri sanitare specifice pentru desfasurarea activitatilor religioase a fost publicat, vineri seara, in Monitorul Oficial, una din prevederile importante fiind aceea ca la

- Guvernul a relaxat regulile in cazul slujbelor religioase și a stabilit la 16 numarul credincioșilor care pot participa la slujbe private in interiorul lacașurilor de cult. Totodata, s-a renunțat la prevederea ca impartașania se face doar cu obiecte de unica folosința. Practic, a fost marit la 16 numarul…

- Guvernul relaxeaza regulile in cazul slujbelor religioase. A stabilit la 16 numarul credincioșilor care pot participa la slujbe private in interiorul lacașurilor de cult și a renunțat la prevederea ca impartașania se face doar cu obiecte de unica folosința. A introdus insa in documentul publicat azi-noapte…

- Regulile transmise de BOR privind accesul credinciosilor in biserici, in perioada starii de alerta: Patriarhia a anuntat care vor fi regulile privind accesul credinciosilor in biserici, cimitire si participarea la slujbe, dupa ce a intrat in vigoare starea de alerta. Persoanelor in…