Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat pentru acordarea de sprijin financiar intreprinderilor din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19 a fost publicat spre consultare publica, a…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a organizat o ședința pentru dezbaterea publica a proiectului de Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru liberalizarea promovarii exportului romanesc prin modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și prin modificarea…

- Termenul de depunere a declaratiei de beneficiar real va fi prelungit pana la 1 octombrie, iar documentul va putea fi depus sub forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica, sau poate fi transmis la Oficiul Registrului Comertului prin mijloace electronice, potrivit unui proiect de…

- ​Ministerul Economiei a publicat noi un proiect de ordonanța de urgența prin care propune modificarea Codului fiscal, pentru ca firmele care participa la la târguri și expoziții externe sau care își fac publicitate în strainatate sa beneficieze de reducere a impozitului în funcție…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a publicat Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanta de urgenta nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul…

- Operatorii de transport si distributie a gazelor naturale vor realiza investitii totale de peste 1,6 miliarde de lei aferente anului 2021, potrivit Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). In vederea indeplinirii obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile legale, operatorul…

- Corpul de control al Prim-ministrului a transmis Ministerului Public o sesizare penala „in rem”, ca urmare a verificarilor preliminare efectuate la Ministerul Sanatații și la celelalte instituții din subordinea sau coordonarea Guvernului care au atribuții legale in privința gestionarii platformei naționale…