Autoritatile din Albania vor redenumi o strada din capitala Tirana, pe care sunt situate ambasadele Rusiei si Ucrainei, ''Ucraina libera'' pentru a cinsti rezistenta Ucrainei in fata invaziei ruse, a anuntat duminica primarul Tiranei, potrivit Reuters.

Rusia este interesata sa ajunga la un acord care sa fie in interesul ambelor parti la negocierile cu Ucraina, a declarat luni negociatorul rus Vladimir Medinski, in timp ce oficiali se pregatesc sa se intalneasca la frontiera ucraineano-belarusa, transmite Reuters, informeaza Agerpres.

Papa Francisc a mers vineri la ambasada Rusiei de la Sfantul Scaun pentru a-si exprima direct in fata ambasadorului rus ingrijorarea fata de razboiul din Ucraina, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Germania intentioneaza sa ofere NATO trupe, sisteme de aparare antiaeriana si nave de razboi pentru a-si consolida flancul estic dupa ce Rusia a invadat Ucraina, scrie vineri revista germana Der Spiegel fara a furniza surse, relateaza DPA, potrivit Agerpres.

Cateva mii de ucraineni au trecut in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele și sunt dezradacinați in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat joi agenția ONU pentru refugiați, citata de Reuters, anunța Mediafax.

Germania isi intareste masurile impotriva unor eventuale atacuri cibernetice, in urma actiunii militare a Rusiei in Ucraina, a anuntat joi ministrul federal de interne, Nancy Faeser, transmit AFP si Reuters.

Japonia impune sancțiuni Rusiei din cauza acțiunilor sale in Ucraina, a declarat miercuri premierul Fumio Kishida, calificand acțiunile Moscovei drept o incalcare inacceptabila a suveranitații ucrainene și a dreptului internațional, scrie Reuters, conform Mediafax.

Un convoi militar german de 130 de soldati si 60 de vehicule a ajuns joi in Lituania, aducand aproape jumatate din intaririle planuite pentru grupul de lupta sub comanda germana al NATO, in contextul temerilor legate de o agresiune a Rusiei in Ucraina, transmite Reuters.