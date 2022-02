Regulile fiscale în UE și România Pandemia a fost al doilea mare soc pentru economiile europene dupa criza financiara izbucnita in 2008; a urmat in 2021 socul preturilor la energie, care a dus inflatia anuala (IPC) la niveluri inimaginabile cu putin timp in urma –peste 7% in SUA, medie de peste 5% in zona euro, peste 6% in Germania, 7-8% in Cehia, Polonia, Romania, Ungaria in decembrie 2021.



Pentru amortizarea socului pandemic, care a indus si inchiderea partiala temporara a economiilor (lockdown), au fost suspendate regulile fiscale in UE pana in 2021, cu prelungire in 2022. Din 2023 regulile fiscale ar trebui sa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat: Romania are al treilea cel mai mic salariu minim din UE, dar se afla pe la mijlocul clasamentului european in privinta puterii de cumparare, in aceesi categorie cu Portugalia, Grecia, Ungaria sau Cehia. Din cele 27 de tari membre, 21 au prag de salariu minim national, singurele exceptii…

- Comisia Europeana a finalizat plațile de asistența din Fondul de solidaritate al UE (FSUE) pentru a face fața situației de urgența sanitara generate de coronavirus catre 19 țari. Valoarea este de aproape 385,5 milioane de euro. Aceasta suma se adauga sumei de 132,7 milioane de euro, platite…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2021, un numar de 537.095 vehicule, in crestere cu 3,1% fata de datele inregistrate in anul anterior, iar in Europa a atins o cota de piata de 6,2% in segmentul vanzarilor catre clientii particulari, devenind in premiera a treia marca cea mai vanduta in randurile…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2021, un numar de 537.095 vehicule, in crestere cu 3,1% fata de datele inregistrate in anul anterior, iar in Europa a atins o cota de piata de 6,2% in segmentul vanzarilor catre clientii particulari, devenind in premiera a treia marca cea mai vanduta in randurile…

- Romania a inregistrat cea mai mare creștere a consumului din UE, ajungand de la 74% din media UE in 2018, la 60% din media UE in 2020, arata datele Eurostat. Topul consumatorilor din UE Alte state unde acesta s-a majorat semnificativ sunt Danemarca, Polonia, Ungaria, Lituania si Bulgaria. Cele mai importante…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale avicole de pe teritoriul Romaniei in contextul in care focarele de gripa aviara inalt patogena (HPAI) au cunoscut o crestere fulminanta in lunile…

- Raspandirea focarelor de gripa aviara inalt patogena (HPAI) in mai multe state europene, in ultimele doua luni, starnește ingrijorare la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, care a solicitat intarirea tuturor masurilor de biosecuritate in exploatatiile comerciale…

- DSU a transmis, pentru news.ro , ca, incepand cu luna octombrie 2021 si pana in prezent, 84 de pacienti cu COVID-19 au fost transferati in unitati spitalicesti din afara tarii.Mai mult de jumatate dintre acestia, respectiv 47, au fost dusi la Spitale din Ungaria. Au mai fost transferati in Germania…