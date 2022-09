Stiri pe aceeasi tema

- PSD va susține in Coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte din acest an prevederile directivei europene adoptate recent de Parlamentul European cu privire la salariile minime adecvate din Uniunea Europeana, astfel incat acestea sa se aplice de la 1 ianuarie 2023. Introducerea in Romania a mecanismului…

- Guvernul conservator de la Varsovia a avertizat, marti, ca si-ar putea intensifica retorica in disputele pe tema statului de drept si a fondurilor comunitare cu Uniunea Europeana si ar putea incerca demiterea prin motiune a presedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Mediafax. Guvernul…

- Presedintele Joe Biden ia in considerare anuntarea unei urgente climatice. Masura i-ar conferi acestuia puteri suplimentare pentru a-si promova agenda privind energia regenerabila, care a fost blocata in Congres. Consilierul special pe probleme de mediu, John Kerry, a declarat pentru BBC ca este „mai…

- Noul Regulament adoptat de Parlamentul European si de Consiliul Uniunii Europene stabileste dispozitiile administrative si cerintele tehnice privind omologarea de tip a tuturor vehiculelor, sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate noi, cu scopul de a asigura buna functionare a pietei…

- Italia, Portugalia, Slovacia, Bulgaria și Romania vor sa intarzie cu cinci ani planul UE de a interzice efectiv vanzarea de noi mașini pe benzina și motorina incepand din 2035, conform unui document consultat de Reuters și citat de Rador. Și Germania a anunțat public ca nu susține propunerea radicala…

- Parlamentul European (PE) a aprobat joi prelungirea cu un an, pana la 30 iunie 2023, a posibilitatii folosirii certificatului digital COVID-19 (certificatul verde), pentru evitarea restrictiilor asupra liberei circulatii in UE ce ar putea rezulta in urma raspandirii noilor variante ale coronavirusului…