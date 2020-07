Regulile de tranzitare a României. Ce trebuie să cunoască moldovenii Romania a introdus reguli dure pentru cetațenii Moldovei, care urmeaza sa tranziteze teritoriul sau pentru a ajunge la odihna in Bulgaria. In special, traseul pe teritoriul statului vecin trebuie sa fie efectuat pe culoarul de tranzit aprobat de autoritațile romane pentru transportul rutier, iar cetațenii Moldovei au doar 36 de ore pentru a tranzita teritoriul Romaniei. Despre aceasta scrie Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

