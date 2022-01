Regulile de intrare în Cipru: Se cer două teste PCR, inclusiv celor vaccinați Regulile de intrare in Cipru au fost inasprite. Cei care vor sa treaca granița țarii, trebuie sa prezinte doua teste COVID-19 cu rezultat negativ, inclusiv persoanele vaccinate. In perioada 4-15 ianuarie, toți cei care sosesc in Republica Cipru, trebuie sa prezinte un test PCR negativ efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de plecare. Pasagerii […] The post Regulile de intrare in Cipru: Se cer doua teste PCR, inclusiv celor vaccinați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

