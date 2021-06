Regulile de disciplină bugetară impuse statelor membre UE, suspendate și în 2022 Regulile de disciplina bugetara impuse statelor membre UE, care nu se mai aplica din luna martie 2020, vor ramane suspendate si in 2022, pentru a permite depasirea crizei economice provocata de coronavirus, a anuntat miercuri Comisia Europeana, transmite AFP. Executivul comunitar se asteapta ca toate cele 27 de state membre sa revina, pana la finele lui 2022, la nivelul la care erau inaintea crizei. In aceasta situatie, „clauza derogatorie”, care permite depasirea temporara a limitelor privind datoria si deficitul prevazute in Pactul de stabilitate, va inceta la finele lui 2023, a explicat miercuri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

