Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat ca Ungaria nu a facut suficiente progrese in cadrul unei dispute privind statul de drept pentru deblocarea fondurilor europene de redresare post-pandemie care ii revin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana considera ca Ungaria nu a progresat suficiet in reforme si trebuie sa indeplineasca jaloane esentiale pentru fondurile din Planul de Recuperare si Rezilienta Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Comisia Europeana se pregateste sa recomande miercuri inghetarea a peste 13 miliarde de euro fonduri europene destinate Ungariei, ca raspuns la problemele de coruptie identificate in aceasta tara, comenteaza AFP, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Autoritațile sanitare atrag atenția asupra modului in care preparam conservele, dar și cum pastram alimentele in gospodarie. Avertismentul vine dupa ce, in Olt, doi barbați diagnosticați cu botulism au murit, primul in luna septembrie, cel de-al doilea in noiembrie. Fii la curent cu cele mai…

- Ungaria lui Viktor Orban, in plina negociere cu Bruxellesul pentru deblocarea fondurilor europene care ii revin, este acuzata ca „santajeaza” UE opunandu-se unui ajutor financiar pentru Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Autoritatile din Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II au prins 15 cetateni din Turcia si Afganistan care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua TIR-uri care mergeau in vestul Europei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Comisia Europeana intenționeaza sa recomande taierea finanțarii guvernului ungar condus de premierul Viktor Orban din cauza corupției generalizate din aceasta țara, relateaza Bloomberg, citand oficiali europeni de rang inalt. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Justitiei din Macedonia de Nord a anuntat luni ca incearca sa obtina extradarea din Ungaria a fostului premier nord-macedonean Nikola Gruevski, care si-a parasit tara in 2018, relateaza euractiv.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…