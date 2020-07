Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a autorizat vineri „punerea pe piata conditionata” in Uniunea Europeana a antiviralului Remdesivir, utilizat in tratamentul pacientilor infectati cu noul coronavirus, relateaza AFP. Remdesivir devine astfel primul medicament autorizat la nivelul UE in tratamentul impotriva COVID-19.…

- Ziarul Unirea Harta interactiva pentru cei care vor sa calatoreasca in UE. Regulile pentru fiecare stat, afișate Pentru turiștii care vor sa isi planifice vacanțe in urmatoarea perioada, Comisia Europeana a lansat o platforma online, unde sunt centralizate toate regulile impuse de state. Majoritatea…

- Apple este investigata de autoritatile de reglementare a concurentei din Uniunea Europeana in legatura cu App Store si sistemul de plati mobile Apple Pay, transmite Reuters. Comisia Europeana a anuntat ca investigatia sa va analiza conditiile Apple care obliga dezvoltatorii de aplicatii sa…

- Comisia Europeana a anuntat, luni, ca angajeaza peste 38 de milioane de euro prin intermediul programului de cercetare si inovare al UE, "Orizont 2020", pentru a sprijini mai multe proiecte inovatoare in domeniul protectiei infrastructurii critice impotriva amenintarilor

- Ministrul Transporturilor a subliniat ca institutiile statului au obligatia sa vina "cu un set de reguli pentru tot ceea ce inseamna transportul public, fie ca vorbim despre cursele speciale, cursele regulate, fie ca vorbim despre transportul cu metroul". "Maine (vineri - n.r.), la initiativa…

- Pandemia cu coronavirus a ingenuncheat Europa. Urmeaza o recesiune de proporții istorice pe continent: scadere de 7,7% in zona euro si de 7,4% in UE Comisia Europeana se asteapta ca zona euro sa inregistreze in acest an o contractie record de 7,7%, urmand ca in 2021 sa cunoasca o crestere de 6,3%. Totodată,…

- Comisia Europeana a propus miercuri interzicerea tuturor deplasarilor neesentiale catre Uniunea Europeana pana la 15 mai, prelungind restrictiile actuale impuse pentru a limita pandemia de COVID-19, transmit Reuters, DPA, AFP. ”Desi vedem primele rezultate incurajatoare, prelungirea restrictiilor de…

- BRUXELLES, 7 aprilie - Sputnik, Daniela Porovaț. Anunțul a fost facut printr-un comunicat al Comisiei Europene, care arata ca a fost deblocat un miliard de euro din Fondul european pentru investitii strategice (FEIS) pentru a servi drept garantie pentru Fondul European de Investitii. © CC0…