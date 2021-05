Stiri pe aceeasi tema

- Administrația președintelui american Joe Biden a dezvaluit regulile de lansare a atacurilor in strainatate in afara zonelor de lupta, emise de liderul anterior al țarii, Donald Trump. Despre acest lucru a anunțat The New York Times. Potrivit ziarului, in octombrie anul trecut, acesta, impreuna cu Uniunea…

- ​Administratia Biden intentioneaza sa anunte joi o serie de sanctiuni la adresa Rusiei, decizie care va viza mai multe persoane si entitati, potrivit informatiilor furnizate de surse familiarizate cu subiectul, transmite Reuters citata de Agerpres. Un pachet de sanctiuni vizând mai multi…

- Administrația Joe Biden ar fi încercat sa îl contacteze pe liderul Kim Jong Un din luna februarie, însa nu a primit niciun raspuns din partea guvernului de la Phenian, relateaza BBC News. Washingtonul a încercat sa stabileasca legatura cu dictatorul din Coreea de Nord,…

- Un inalt oficial al administratiei Biden a declarat marti ca Statele Unite discuta cu China despre o posibila intalnire la nivel inalt intre cele doua tari la o data apropiata, dupa ce Casa Alba a spus ca nu a finalizat toate detaliile pentru a face anuntul oficial, transmite Reuters. Citește…

- Administratia Biden intemtioneaza sa permita intrarea in vigoare a unei reguli din era Trump care are ca tinta companiile chineze de tehnologie considerate un pericol pentru Statele Unite, in pofida obiectiilor companiilor americane, a anuntat Departamentul pentru Comert, citat de Reuters.

- Departamentul a emis deja in ultimele zile ale administratiei Trump o decizie finala interimara, pentru a raspunde ingrijorarilor existente in lantul de aprovizionare din sectorul tehnologiei comunicatiilor si informatiei, afirmind ca aceasta va intra in vigoare dupa o perioada de consultari publice…

- Directorul general al United, Scott Kirby, a aratat clar ca operatorul este pe deplin angajat sa faca fata crizei climatice si a solicitat sprijinul Casei Albe in vederea includerii de ”stimulente pentru combustibil pentru avioane sustenabil si captarea dioxidului de carbon in viitorul program de stimulare…

- In urma cu cateva zile, intr-un text pe care l-am intitulat America versus America, va prezentam, in premiera, actele acuzarii si apararii ce vor fi lecturate oficial (si argumentate, timp de 16 ore fiecare), astfel incat nu mai revin asupra dimensiunii strict juridice, insotite, in cazul lui Trump,…