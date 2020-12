Stiri pe aceeasi tema

- Romania a adoptat o legislație cu reglementari suplimentare normelor Uniunii Europene pentru protecția animalelor in timpul transportului. Printre masurile impuse sunt controalele repetate și termometre in spațiile inchise unde se afla animalele, informeaza mediafax. Romania a introdus reglementari…

- Romania a adoptat o legislație cu reglementari suplimentare normelor Uniunii Europene pentru protecția animalelor in timpul transportului. Printre masurile impuse sunt controalele repetate și termometre in spațiile inchise unde se afla animalele.

- Ministerul Educatiei si Cercetarii lanseaza invitatia de participare la activitatile grupurilor de lucru ce vor fi constituite in vederea elaborarii Strategiei 2021 – 2027 privind Digi-talizarea Educatiei din Romania -SMART-Edu. Invitatia este adresata specialistilor din cadrul autoritatilor in domeniu,…

- Romania traverseaza o perioada foarte dificila, in primul rand din cauza crizei COVID-19 dar si a haosului generat de deciziile luate haotic fara a tine cont de realitateadin teritoriu si fara a gandi atat minusurile cat si plusurile ce pot aparea.Ceea ce este foarte grav, focul haosului si al incompetentei…

- Sorana Cirstea a pierdut clar in optimile de finala ale turneului WTA International de la Linz (Austria), scor 4-6, 4-6 cu Ocean Dodin.Sorana Cirstea (Romania), numarul 87 WTA, a ratat calificarea in sferturile turneului de la Linz (Austria), dotat cu premii in valoare totala de 225.500 de dolari! Ocean…

- Daca nu ai trecut de ceva timp pe la un supermarket, te anuntam ca te asteapta o surpriza delicioasa la raft. LaProvincia a lansat un nou pui, numit Puiul Vegetarian, crescut cu legume si cereale. Este asteptat mai ceva ca painea calda pentru ca este galben, delicios, chiar ca cel de la tara.…

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfasurat, in saptamana 12-17 octombrie 2020, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 2.638.600 de lei, din care 2.407.100 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al…

- Increderea cetatenilor europeni in institutiile Uniunii Europene a crescut in timpul pandemiei de coronavirus, in schimb a scazut in guvernele nationale, arata un studiu citat de site-ul Politico.eu, potrivit Mediafax. Situatia este valabila si in Romania.