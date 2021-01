Stiri pe aceeasi tema

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de informare și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda persoanelor vaccinate anti-Covid-19 sa poarte in continuare masti faciale si sa pastreze distantarea fizica, scrie agerpres . Chiar daca exista dovezi stiintifice potrivit carora un vaccin ajuta impotriva dezvoltarii bolii Covid-19, nu este clar daca el previne…

- Autoritatile din judetul Gorj au transmis, luni, precizari privind masurile care trebuie respectate in timpul desfasurarii unor obiceiuri, precum cel al pitarailor (colindetilor), subliniind ca sunt interzise formarea sau circulatia grupurilor mai mari de sase persoane, dar si deplasarea dupa ora…

- Preoții nu sunt obligați sa poarte masca de protecție in timpul slujbelor de Craciun, iar credincioșii care participa la acestea trebuie sa-și dezinfecteze mainile și sa respecte distanța. Sunt reguli amintite de Patriarhia Romana, in urma celei mai recente consultari intre reprezentanții autoritaților…

- Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC) a organizat o noua intalnire in cadrul Platformei de Dialog intre reprezentantii autoritatilor publice cu atributii in combaterea raspandirii virusului SARS-CoV-2 si reprezentantii cultelor religioase, potrivit basilica.ro. In urma dezbaterilor, s-a adoptat prin…

In vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de Covid-19, verificarii gradului de respectare a masurilor și interdicțiilor impuse, precum și in vederea responsabilizarii cetațenilor cu...

- Compania Delta Air Lines a plasat inca 460 de pasageri pe no-fly list, care se adauga celor 270 introduși pe lista in august. Aceștia nu mai au voie sa zboare cu Delta pentru ca nu au purtat masca, scrie Mediafax.Alți 460 de pasageri au fost opriti sa calatoreasca cu Delta Air Lines pentru…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 7.077 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.439.260 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare…