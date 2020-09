Reguli stricte la turneul de la Roland Garros, în contextul pandemiei Pentru desfașurarea in bune condiții a turneului de la Roland Garros vor fi puse in aplicare reguli stricte de protecție in contextul pandemiei de coronavirus. Una dintre condițiile pentru care un sportiv sa poata intra pe teren este prezentarea a doua teste negative pentru Covid-19. Conform L’Equipe, sportivii care joaca in calificari vor trebui sa soseasca la Paris cu patru zile inainte și cei care joaca direct pe tabloul principal cu trei zile inainte. De asemenea, sportivii si echipele lor vor fi testati pentru coronavirus la sosirea la hotel. Aceștia vor avea obligația sa ramana izolați in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un mediu protejat, la fel ca la US Open, va exista si la turneul de la Roland Garros in scopul reducerii riscurilor legate de infectarea cu coronavirus, relateaza L’Equipe.Sportivii participanti la competitie trebuie sa soseasca la Paris cu patru zile inainte cei care joaca in calificari,…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat miercuri, 16.09. a.c., in cadrul unei conferințe de presa, masurile sanitare care se vor lua in ziua votului din 27 septembrie, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, alegatorul se va prezenta la triajul observațional, unde, daca va avea temperatura…

- Ziarul Unirea Noi reguli de funcționare pentru instanțele de judecata in contextul pandemiei de COVID-19. Propunere legislativa din partea Ministerului Justiției Instanțele de judecata vor funcționa dupa reguli speciale, in contextul pandemiei de coronavirus, se arata intr-o propunere legislativa aflata…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, 24 de ani, ocupanta primului loc mondial, a anuntat, marti, ca a decis sa nu participe la ediția din acest an a turneului Roland Garros, pe care l-a castigat anul trecut, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, citata de Agerpres."Openul Frantei…

- Alegerile locale din 27 septembrie se vor desfașura in plina pandemie de coronavirus, dar autoritațile au pus la cale un plan prin care, alegatorii sa respecte toate masurile de siguranța sanitara, intr-un spațiu inchis. Maștile vor fi obligatorii, alegatorii iși vor lua singuri buletinele de vot și…

- Economistul sef al Fondului Monetar International, Gita Gopinath, a cerut sa guvernelor sa modifice sprijinul acordat companiilor de la credite la instrumente asimilabile actiunilor, deoarece pandemia de coronavirus (COVID-19) produce firmelor pagube prelungite, transmite Reuters, conform agerpres.ro.…

- Turneul de la Roland Garros, programat pentru luna mai, a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus, francezii urmand sa gazduiasca intrecerea de la Paris tot in acest an, in perioada 28 septembrie - 11 octombrie. Pana joi, era incert daca turneul de Mare Șlem din complexul de la Porte d'Auteuil…

- Racla cu moastele Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou va fi purtata, in acest an, in pelerinaj pe strazile Sucevei intr-un convoi de trei automobile de care credinciosii nu vor avea voie sa se apropie. Date fiind masurile impuse de coronavirus, sucevenii sunt rugati sa astepte racla pe marginea drumului,…