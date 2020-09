Stiri pe aceeasi tema

- In pandemie, prezenta de duminica la urne va fi dupa reguli stricte, pe care toata lumea va fi obligata sa le respecte. In secțiile de votare vor putea fi maximum 5 alegatori. Accesul in secția de votare se face doar cu masca. La intrare ni se va lua temperatura, dupa care ne vom dezinfecta. Vom merge…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca a expirat perioada in care cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii s-au putut inregistra pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul la o sectie de votare la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. La exprirarea…

- Prefectura Suceava a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, regulile care trebuie respectate de alegatori și de membrii secțiilor de votare, in ziua alegerilor, duminica, 27 septembrie a.c..Purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, este obligatorie pentru toți ...

- In secția de votare, pe langa obligativitatea de a-și dezinfecta mainile și de a-și plasa buletinul in suportul terminalului pentru inregistrarea in Sistemul informatic de monitorizare, alegatorul va trebui sa iși indeparteze pentru scurt timp masca pentru a fi identificat.

- Pana in momentul de fața, peste 3.400 de alegatori romani din diaspora s-au inscris pe portalul www.votstrainatate.ro, pentru a putea participa la alegerile parlamentare din acest an, relateaza Agerpres.Din cei3.449 de alegatori romani din strainatate, 2.528 au optat pentru votul princorespondenta,…

- Alegerile locale din 27 septembrie se vor desfașura in plina pandemie de coronavirus, dar autoritațile au pus la cale un plan prin care, alegatorii sa respecte toate masurile de siguranța sanitara, intr-un spațiu inchis. Maștile vor fi obligatorii, alegatorii iși vor lua singuri buletinele de vot și…

- Cetațenii moldoveni care sunt peste hotare pot propune unde sa fie deschise secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale din acest an. CEC vine cu un APEL catre asociațiile diasporale moldovenești sa inainteze propuneri in acest sens pana la 14 iulie curent. Demersul urmeaza sa fie expediat catre…