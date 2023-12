Reguli stricte de supraveghere a inteligenţei artificiale în UE Dupa trei zile de negocieri intense intre statele membre si Parlamentul European, Uniunea Europeana a convenit vineri asupra unei legislatii fara precedent la nivel global pentru a reglementa inteligenta artificiala (IA). Este vorba de un „acord politic” cu privire la un text ce ar trebui sa promoveze inovarea in Europa, fiind limitate posibilele abuzuri ale acestor tehnologii foarte avansate.„‘Istoric! UE devine primul continent care a stabilit reguli clare pentru utilizarea IA, a afirmat comisarul european Thierry Breton, cel care a stat la originea proiectului prezentat in aprilie 2021. De… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

