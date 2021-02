Persoanele care au fost diagnosticate cu coronavirus vor trebui sa aștepte jumatate de an pentru a se vaccina, este anunțul facut de ministerul Sanatașii din Spania. Conform Agerpres și Reuters, persoanele sub 55 de ani care nu sufera de probleme grave de sanatate vor trebui sa aștepte 6 luni dupa diagnostic pentru a se vaccina anti-Covid. Pana in prezent in Spania au fost vaccinați batranii și cadrele medicale care au pana in 55 de ani. Ministerul Sanatații din Spania anunța ca persoanele mai in varsta de 55 de ani si persoanele incadrate in categorii vulnerabile vor putea sa se vaccineze chiar…