Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale vine in sprijinul solicitantilor Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) cu precizari referitoare la amenajarile pentru depozitarea gunoiului de grajd in exploatatiile agricole. In acest sens, se reaminteste faptul ca depozitarea gunoiului de grajd provenit din exploatatiile agricole se face in sistem individual si/sau comunal, conform […]