Reguli pentru sălile de fitness și aerobic, din 15 iunie Conducerile Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sanatații au remis un ordin comun, care va intra in vigoare incepand de luni, 15 iunie, pentru aprobarea Regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul in bazele sportive, a practicarii sporturilor individuale in aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipa in aer liber de catre sportivii de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Accesul in salile de fitness și aerobic se va face numai pe baza de programare și numai dupa triajul observațional și termometrizare, conform Ordinului emis de Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sanatații și publicat sambata, 13 iunie, in Monitorul Oficial. Regulamentul stabilește criteriile…

- Accesul in salile de fitness din 15 iunie va fi facut doar pe baza de rezervare, iar fiecare persoana va avea alocata o suprafața de 7 metri patrați pentru desfașurarea activitații sportive, a declarat la Digi24 Ionuț Stroe, ministrul Sportului.

