Stiri pe aceeasi tema

- Normele care trebuie respectate la reluarea evenimentelor sportive au fost publicate in Monitorul Oficial, iar acestea arata ca participantilor la competitii trebuie sa li se ia temperatura, prezenta spectatorilor este interzisa, iar toti participantii vor fi supusi unui triaj epidemiologic.…

- Mai multe competiții sportive se vor relua in același timp in Romania, dupa pandemia de coronavirus, a anunțat, joi, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, pentru Agerpres. Astfel, conform ministrului Tineretului și Sportului pe lista sporturilor ”grabite” sa-și reia activitatea se regasesc…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca este devreme deocamdata sa se discute despre reinceperea competitiilor sportive, acest lucru putand avea loc daca in perioada de pregatire nu vor exista focare de infectii cu

- Ministerul Tineretului si Sportului a emis o serie de conditii pentru reluarea sporturilor individuale in aer liber, care pot fi practicate de catre sportivi si publicul larg. Acest cadru este valabil exclusiv pentru activitatile sportive care se pot practica individual, in grupuri nu mai mari de 3…

- Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, a organizat marti, 5 mai, o conferinta de presa in care a vorbit despre conditiile in care cluburile profesioniste pot relua antrenamentele de la data de 15 mai.Ministrul a subliniat faptul ca momentan nu se vorbeste despre reluare competitiilor, ci doar…

- Aproximativ 700 de sportivi vor fi testati pentru COVID-19 inainte de reluarea antrenamentelor in cadrul cantonamentelor care vor fi efectuate dupa 15 mai, a afirmat marti ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe. „Putem face un calcul exact in momentul in care avem dorinta si capacitatea cluburilor…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, luni, ca momentul reluarii competitiilor sportive, intrerupte de pandemia de coronavirus, este departe si a precizat ca nu au fost stabilite inca nici masurile ce vor trebui respectate la reluarea antrenamentelor. „In acest moment, prioritatea…

- Dorința cluburilor de fotbal de a se ”repune in funcțiune”, dupa ce au fost nevoite sa reduca salariile, sa dea personalul și fotbaliștii in ”șomaj tehnic” și sunt la un pas de a pierde mai toate sursele de finanțare, este ”blocata”, deocamdata, chiar la cel mai inalt nivel! Ministrul Sanatații, Nelu…