Reguli pentru pasageri: Noi condiții de acces pe aeroportul Henri Coandă De miercuri, 9 septembrie a.c., vor intra in vigoare noi condiții de acces pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din Capitala, a anunțat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Incepand de miercuri, accesul pasagerilor pe aeroport se va face direct la aerogara Plecari. Se elimina astfel obligativitatea trecerii prin corturile din fata terminalului. Raman insa valabile toate celelalte cerinte, respectiv masurarea temperaturii la intrarea in terminal, dezinfectarea mainilor. “Intreg personalul aeroportului a primit atributia sa monitorizeze respectarea cerintelor privind purtarea mastii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a anunțat ca luni seara, 7.09 a.c., in jurul orei 20:40, pe Șos. Chitilei din Capitala s-a produs un accident rutier grav in urma careia o persoana a murit și alta a fost grav ranita. Din primele date, conducatorul unui autovehicul in varsta de 76 de ani care se deplasa pe Șos. Chitilei,…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali au aprobat in sedinta de astazi, doua proiecte de hotarare prin care Primaria Capitalei va suporta costurile de testare Real Time PCR pentru elevii inscriși in anul școlar 2020-2021 care prezinta simptome de infecție respiratorie …

- Școlile din Romania se vor deschide in 14 septembrie, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Acesta a prezentat trei scenarii in care vor invața elevii. Acum, și șeful DSU, Raed Arafat, vine cu precizari."Daca vezi ca copilul are febra, tușește, stranuta, nu-l trimiți la școala" Citește…

- Patriarhia Romana a transmis indrumari privind participarea credinciosilor la slujbele facute in interiorul si in exteriorul bisericilor. I. Accesul credinciosilor in lacașurile de cult 1. Sfanta Liturghie si celelalte slujbe liturgice din timpul saptamanii, din duminici si sarbatori, se savarsesc in…

- Evaluarea Nationala, la care s-au inscris peste 170.000 de absolventi ai clasei a VIII-a, incepe luni cu proba scrisa de Limba si literatura Romana. Accesul elevilor in sali se va face pana la 8.30, dupa termometrizare, iar daca temperatura corporala depaseste 37,3 grade Celsius nu le va fi permis…

- Accesul în salile de fitness, care vor fi redeschise din 15 iunie, va fi facut doar pe baza de rezervare, iar fiecare persoana va avea alocata o suprafața de 7 metri patrați pentru activitatea sportiva individuala, spune ministrul Sportului, Ionuț Stroe.Din 15 iunie, autoritațile din România…