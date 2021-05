Reguli pentru desfășurarea slujbelor de Înviere Credincioșii vor putea asista la slujbele Paște și in biserica, iar preoții „vor calcula numarul persoanelor” care pot intra in lacașul de cult și vor avea grija sa marcheze locurile in care pot sta credincioșii, astfel incat sa fie respectate normele privind distanțarea, in contextul pandemiei, potrivit Patriarhiei. De asemenea, oamenilor li se recomanda sa participe la slujbe la bisericile de care aparțin. In noaptea de Paște va fi ridicata carantina, astfel ca va fi permisa circulația pe tot parcursul nopții, noteaza Hotnews . Recomandarile Patriarhiei pentru biserici: Sfintele slujbe vor fi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

