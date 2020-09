Reguli pentru cafenele şi restaurante, privind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 Clientii restaurantelor si cafenelelor vor putea consuma produse in interior, insa sunt obligati sa poarte masca atunci cand se deplaseaza in zonele comune ale unitatii de alimentatie publica. De asememenea, se interzice transferul meniurilor, solnitelor, olivierelor si al altor obiecte de pe o masa pe alta, la fel si consumul de produse stand in picioare. Incepand de marti, 1 septembrie, sunt permise activitatile de preparare, servire si consum al produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice in unitatile de alimentatie publica de tipul restaurantelor si cafenelor, in interiorul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

