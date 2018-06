Reguli pentru a stăpani un copil furios. Cum trebuie să fie „pedepsele" Daca esti parinte, sunt ceva posibilitati sa te fi confruntat si tu cu asemenea situatii, chiar si daca ai un copil de varsta mai mica. De ce oare de cele mai multe ori ajungem sa avem meciuri de tipete cu copiii nostri sau, mai rau, sa nu stim cum sa procedam mai bine, atunci cand apare o izbucnire nervoasa si furioasa a copilului? Felul in care gestionezi acele cateva minute cand izbucneste un conflict intre tine si copilul tau sunt decisive nu doar pentru ce va urma, dar si pentru educarea lui si pentru relatia voastra. Copil furios. Afla de la specialistii empoweringparents.com… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 40 de ani, care rula pe A4, a sarit cu mașina peste sensul giratoriu de la Ovidiu, direct in stația GPL, acolo unde s-a rasturnat, iar autovehiculul a luat foc. Ca prin minune, atat el c

- O fetița de șapte ani a fost spitalizata de urgența la Centrul Mamei și a Copilului din capitala dupa ce a fost lovita de o mașina. Accidentul a avut loc ieri dimineața in localitatea Razeni din raionul Ialoveni.

- Teribilismul unui sofer era sa produca o tragedie in judetul Iasi, Romania! Individul nu a gasit ceva mai bun de facut decat sa sicaneze in trafic o masina a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, care transporta o bomba.

- Un bebeluș de noua luni a ramas blocat, luni, intr-o mașina din municipiul Barlad, dupa ce mama acestuia a uitat cheile in contact, iar incuietorile autoturismului s-au blocat. Pentru scoaterea copilului a fost nevoie de intervenția unui echipaj de pompieri. Agitație mare pe o strada din municipiul…

- Cele doua evenimente au scos din casa mii de hunedoreni, in ciuda frigului și-a umezelii „Saluut! Cu pasi marunti, dar rapizi, soseste si cea de-a opta editie a „Festivalului Luminii”. Fiecare an aduce noi participanti, noi idei, noi oportunitati , insa ce au toate editiile in comun sunt munca…

- Felul in care ne miscam azi dintr-un loc in altul se schimba, iar experienta ne dovedeste ca exista optiuni mult mai bune decat masina chiar si atunci cand esti un corporatist care poarta tinute office ori un om de afaceri imbracat la costum si cravata. Imaginea cu premierul Olandei venind…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, trenul personal care circula intre localitatile Checea si Carpinis a fost implicat intr-un accident, dupa ce a lovit o masina. In urma accidentului, o persoana a fost ranita. "Un autoturism in care se aflau…

- Scene socante in mijlocul unei intersectii din Capitala. Un sofer si-a parcat masina fix intr-o intersectie din Sectorul 1. Si ca sa fie totul ca la carte, acesta a lasat si un mesaj in parbrizul autoturismului. In biletul lasat in geam a scris ca poate fi contactat in caz ca cineva doreste ca autovehiculul…