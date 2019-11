Stiri pe aceeasi tema

- Promovate ca o alternativa moderna la tigarile normale si mai putin daunatoare pentru sanatate, tigarile electronice au trecut rapid de la etapa de moda trecatoare la cea de viciu scapat de sub control, lipsa informatiilor privind consecintele folosirii pe termen lung fiind interpretata ca o absenta…

- Biopsiile plamanilor a 17 persoane afectate de boli pulmonare asociate utilizarii tigarilor electronice in Statele Unite, dintre care doua decedate, au dezvaluit leziuni similare cu cele provocate de expunerea la gaze toxice, conform unui studiu medical publicat miercuri, transmite

- Donald Trump le-a declarat jurnalistilor de la Casa Alba ca este nevoie de masuri „foarte, foarte puternice" in privinta tigarilor electronice, intrucat acestea reprezinta un pericol pentru „copiii nevinovati". La randul sau, secretarul american al Sanatatii, Alex Azar, a anuntat ca Administratia pentru…

- Ziarul Unirea O substanta, deocamdata neidentificata, din țigarile electronice, duce la boli grave de plamani O substanta, deocamdata neidentificata, din țigarile electronice, duce la boli grave de plamani și ulterior la moarte Un ulei folosit pentru rezervele tigarilor electronice contine o substanta,…

- Michigan a devenit primul stat american care interzice țigarile electronice cu arome pentru a diminua fenomenul vapatului in randul tinerilor. Masura intra in vigoare in urmatoarele 30 de zile și are ca scop interzicerea vanzarii oricarui tip de țigari electronice in magazine sau pe Internet. „Prioritatea…

- Sistemul de recunoastere faciala creeaza un "sablon" al chipului utilizatorului bazat pe alte imagini in care utilizatorul a fost etichetat, ceea ce inseamna ca Facebook va putea sa informeze utilizatorul daca altcineva publica fotografii ale sale, chiar daca acestea nu au fost inca etichetate.…

- „Cand vom descoperi, cu trecerea timpului, efectele nocive asupra sanatații, va fi prea tarziu”, avertizeaza Raed Arafat, dupa ce presa internationala a relatat ca in Statele Unite ale Americii s-a...

- Producatorul de țigari electronice Juul Labs a strans 325 milioane de dolari din vanzarea de capitaluri proprii si din debite, potrivit documentelor oficiale. Compania va investi fondurile in expansiunea catre piete din afara SUA, dupa ce reglementarile americanilor au devenit tot mai aspre, anunța…