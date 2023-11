Reguli noi privind pensionarea anticipată Regulile privind pensionarea anticipata urmeaza sa se schimbe, potrivit noii legi a pensiilor. Astfel, romanii care au indeplinit stagiul complet de cotizare de 35 de ani vor putea sa se pensioneze mai repede. Pensia anticipata urmeaza sa se acorde celor care au lucrat cel puțin cinci ani peste stagiul complet, comparativ cu opt ani, anterior. Pentru a putea sa fie solicitata pensie anticipata, trebuie indeplinite doua condiții: – sa fie depașit cu cinci ani stagiul complet de cotizare de 35 de ani – solicitantul sa aiba cel mult cinci ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

