- Un barbat de 33 de ani, fondator al unei organizații care susține supremația alba, dat in urmarire de autoritațile din SUA pentru conspirație la revolta și activitați de revolta a fost prins in București.Polițiștii din Capitala au depistat miercuri in București un barbat de 33 de ani, cetațean american,…

- Reprezentantii Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania au amendat, in septembrie 2022, in urma unui control, Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi pentru lipsa actelor de provenienta pentru unele dispozitive medicale, inclusiv pentru dispozitivele cardiace, a declarat…

- Mai mulți polițiști verifica documente, in dimineața zilei de 15 martie 2023, de la Spitalul CF2 din București, de pe secțiile ATI și obstetrica-ginecologie. Un spital din Capitala a fost vizitat de polițiști in dimineața zilei de 15 martie 2023. Informația, primita pe surse de Libertatea, a fost confirmata…

- Un dealer de droguri a fost injunghiat cu cutitul intr-o masina stationata in fata unui bloc din zona Lujerului din Capitala, agresorul fiind un tanar nemultumit ca primise droguri de slaba calitate, au declarat surse judiciare, vineri, pentru AGERPRES.

- Perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Valcea, la persoane suspectate de proxenetism si camatarie. Politistii fac, miercuri, unsprezece perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov si Valcea, intr-un dosar de proxenetism si camatarie, zeci de perso ...

- Politistii fac, miercuri, unsprezece perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov si Valcea, intr-un dosar de proxenetism si camatarie, zeci de persoane fiind cautate pentru a fi duse la audieri, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Au fost momente de groaza pentru o femeie, in București. Șansa acesteia a fost ca a reușit sa alerteze poliția, iar oamenii legii au reușit sa intervina la timp și sa o salveze. A fost vorba despre o intervenție contra-cronometru. Femeia a alertat polițiștii anunțand ca ar fi fost bagata cu forța in…

- Polițiștii au intrat in alerta dupa ce o femeie insarcinata a fost lovita de o mașina, in București, iar dupa producerea accidentului, joi seara, conducatorul auto a dat bir cu fugiții. Șoferul a fost depistat in Cluj. In tot acest timp, tanara insarcinata a ajuns la spital, in grija cadrelor medicale.…