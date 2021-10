Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care este reglementata circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice, normele de conduita pentru conducatorii acestora și condițiile tehnice fiind similare cu cele pentru bicicliști. Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgența nr. 195/2002, privind circulația…

- Conducatorii de trotinete electrice vor avea reglementari similare biciclistilor, potrivit unei hotarari de guvern pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei privind circulatia pe drumurile publice, in sensul reglementarii regimului juridic aplicabil circulatiei trotinetelor…

- Principalele reguli de circulație aplicabile conducatorilor de trotinete electrice, aprobate astazi de Guvern, constau in obligativitatea de a circula numai Post-ul Reguli noi pentru trotinetele electrice. Circulația acestora, interzisa pe trotuar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In ședința de Guvern de luni, 4 octombrie, a fost adoptata Hotararea de Guvern pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1391/2006. Prin Ordonanța de urgența…

- Masca de protecție obligatorie pe strada, magazine inchise la ora 22, școli deschise indiferent de rata de infectare, iar cei vaccinați sau trecuți prin boala pot merge la nunți, botezuri și mese festive chiar daca incidența este peste 6 la mie, insa doar in intervalul 5 – 24.00 și pana la 50% din capacitatea…

- Ca urmare a numeroaselor sesizari primite la Primaria municipiului Targu Mureș, respectiv a numeroaselor evenimente rutiere petrecute, potrivit Poliției Rutiere, in zona strazii Ștefan cel Mare colț cu Bradului, in cadrul ședinței Comisiei de circulație a Municipiului Targu Mureș din data de 23 septembrie…

- In centrul Sucevei s-au instituit noi reguli de circulație. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat ca strada Curtea Domneasca are acum o porțiune mai mare cu sens unic și a precizat ca accesul se face dinspre strada Petru Rareș, iar ieșirea este in strada Vasile Alecsandri. Viceprimarul a subliniat…

- In centrul Sucevei s-au instituit noi reguli de circulație. Viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat ca strada Curtea Domneasca are acum o porțiune mai mare cu sens unic și a precizat ca accesul se face dinspre strada Petru Rareș, iar ieșirea este in strada Vasile Alecsandri. Viceprimarul a subliniat…