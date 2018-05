Reguli noi pentru șoferii care își cumpără mașini. AMENZILE pot ajunge la 3.000 de lei De duminica, 20 mai, intra in vigoare reguli noi pentru cei care isi cumpara masini si nu le inscriu la timp sau nu au ITP-ul valabil. Cu totii se pot trezi cu inmatricularea suspendata si amenzi de pana la 3.000 de lei. Si in statiile ITP se vor inaspri regulile, pentru ca se vor monta camere de supraveghere. De duminica, soferii care au inspectia tehnica periodica expirata vor figura automat si cu inmatricularea suspendata, fara sa fie anuntati in prealabil. Daca sunt prinsi in trafic circuland asa se vor alege cu o amenda de 2.950 de lei si vor ramane fara placutele de inmatriculare. Ca sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

