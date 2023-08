Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta nr. 29/2023, adoptata de Guvern saptamana aceasta, prevede noi conditii de restituire a permisului de conducere retinut de polițiști. Ordonanța aduce modificari și in ceea ce privește dobandirea permisului romanesc de catre soferii care detin permise eliberate de alte state. Modificarile sunt…

- Propunerile MAI privind modificarea conditiilor de restituire a permisului de conducere retinut si a celor de dobandire a permisului de conducere romanesc de catre soferii care detin permise eliberate de alte state intra in vigoare incepand de duminica, dupa ce in sedinta de Guvern de joi, 10 august…

- Propunerile MAI privind modificarea conditiilor de restituire a permisului de conducere retinut si a celor de dobandire a permisului de conducere romanesc de catre soferii care detin permise eliberate de alte state intra in vigoare incepand de duminica.Oficial de la MAI Incepand de astazi intra in vigoare…

- Guvernul a adoptat noi reguli pentru preschimbarea unui permis de conducere strain cu unul romanesc. Romanii din diaspora, dar și cetațenii straini care au obținut carnete de conducere in alte state pot sa le preschimbe cu unele romanești, fara a mai fi obligat sa faca un anumit numar de ore la școala…

- Șoferii romani iși vor putea preschimba permisele de conducere straine cu cele romanești fara a fi necesar sa urmeze o școala de șoferi in Romania, facand acest lucru doar prin susținerea examenului in țara noastra. Guvernul a aprobat joi modificarile propuse de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) la…

- Guvernul a adoptat joi modificari semnificative la Codul Rutier, care vor aduce schimbari importante in ceea ce privește preschimbarea permiselor de conducere straine pentru șoferii romani. Potrivit noilor prevederi propuse de Ministerul Afacerilor Interne, șoferii romani care dețin permise de conducere…

- Conform datelor colectate in 2021, in afara granițelor Romaniei traiesc aproximativ 5,8 milioane de romani, dar, cu toate acestea, o alta linie de cercetare indica 9 milioane de romani. Printre aceștia se regasesc mulți romani cu permise luate in Romania și preschimbate ulterior. Conform autoritaților,…

- UPS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat un barbat, cu cetațenie romana și R. Moldova, care a prezentat la control un permis de conducere cu insemnele autoritaților din Romania, care era fals. In Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-a prezentat…