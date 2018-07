Stiri pe aceeasi tema

- Parintele va avea posibilitatea sa isi exprime o singura data acordul pentru iesirea din tara a copilului impreuna cu celalalt parintre pentru o perioada de pana la 3 ani si pentru mai multe calatorii in strainatate, potrivit Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Prin hotarare de Guvern a fost eliminata…

- In ultimii ani, tot mai mulți moldoveni aleg sa mearga sa munceasca peste hotare. Iar in aceste condiții sunt nevoiți sa-și lase copiii, fie in grija bunicilor, fie in grija unor rude sau persoane cunoscute.

- Copiii ramași acasa în urma plecarii parinților la munca în strainatate, fiind lipsiți de afecțiunea și supravegherea acestora, se confrunta cu dificultați de ordin emoțional, social și școlar. Lipsa parinților sau a reprezentatului legal poate determina însa și limitarea accesului…

- Sunt conștienți parinții de responsabilitatea pe care o au in momentul in care calatoresc impreuna cu copiii cu avionul? Ofera ceilalți pasageri sprijin parinților? The Telegraph prezinta cele 10 reguli...

- Fiica mea este divorțata. Are doi copii cu fostul soț. Fata i-a fost incredințata ei, iar baiatul i-a fost incredințat tatalui, adica, fostului soț. Acesta are de gand sa plece in strainatate și sa ia și baiatul cu el. Poate face asta fara, acordul scris al fiicei mele? Care sunt condițiile legale pentru…

- Aproape 13.000 de minori din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia apar in evidentele oficiale ca avand parintii plecati la munca in strainatate, potrivit datelor prezentate de Organizatia "Salvati copiii" in cadrul unei dezbateri regionale.