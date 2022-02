Reguli noi pentru locatari: Fără intervenții la fațada blocului și cu penalități Numai cu acordul asociației de locatari și cu toate cheltuielile asumate! Doar in asemenea condiții, proprietarul unui apartament va putea interveni cu anumite lucrari de construcție in blocul in care locuiește. Și aici sint citeva restricții. Renovarile nu trebuie sa afecteze decorul arhitectural. Deci, fara modificari la fațada sau la alte elemente comune tuturor locatarilor. Dar și aici - ex Citeste articolul mai departe pe noi.md…

