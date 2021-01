Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile austriece au adoptat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Austria in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri vor intra in vigoare la data de 15.01.2021, ora 00.00. Astfel, incepand cu data de 15 ianuarie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca autoritatile austriece au adoptat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Austria in contextul pandemiei de COVID-19, printre care si obligatia inregistrarii online prin completarea unui document denumit „Pre-Travel-Clearance…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, incepand din 15 ianuarie, persoanele care ajung in Austria trebuie sa completeze, inainte de intrarea in aceasta tara, un formular online pe care sa il prezinte la sosire. Totodata, pana in 31 martie, toate persoanele care calatoresc in Austria, inclusiv…

- Autoritatile britanice au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de COVID-19. Este vorba despre obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavrus la intrarea in Anglia, ceea ce, insa, nu exclude…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la adoptarea unor noi masuri menite sa tina sub control criza de sanatate publica, cu impact in special asupra sectoarelor de activitate care implica interactiune umana directa, conform Raportului asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei, citat de Agerpres.…

- Noile reglementari referitoare la telemunca si decalarea programelor de lucru ale unor angajati vor putea fi lamurite și la telefon, a anunțat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, intr-o conferinta de presa. Oficialul a precizat ca linia telefonica dedicata va fi operaționala de luni. “La dispozitia…